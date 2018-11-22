Чёрная пятница позволит собрать современный игровой ПК за 40 тыс.руб.

Руководство, которое поможет сэкономить на сборке игрового компьютера с помощью Amazon.

Во время ежегодной «Чёрной пятницы» всегда есть возможность ухватить компьютеры и комплектующие по большой скидке. Как уже сообщалось ранее, интернет-магазин Amazon предоставил перечень товаров, о покупке которых стоит задуматься желающим обновить свои ПК. Однако, сегодня список комплектующих обновился и существенно расширился. Благодаря этому появилась возможность составить список, по которому можно не только обновить железо, но и даже собрать кастомный игровой ПК, который обойдётся менее чем в 40 тысяч рублей. Список деталей для кастомного ПК будет подаваться в порядке убывания цены и с точки зрения минимальных затрат.

155$ (~10270руб.): Видеокарта Asus Cerberus GTX 1050 TI 1080p на 4ГБ хоть и не находится в топе мощнейших на сегодняшний день, но всё равно способна достойно себя проявить. К тому же она является лучшим предложением, учитывая соотношение цены к качеству.

130$ (~8600руб.): Шестиядерный процессор AMD Ryzen 1600 одинаково хорошо подходит как для игр, так и для офисной работы. К тому же, он снабжён собственным кулером.

73$ (~4800руб.): SSD Samsung 860 EVO на 512ГБ удовлетворит желание обзавестись хорошим объёмом памяти. К тому же линейка EVO сейчас самая трендовая на рынке жёстких дисков.

73$ (~4800руб.): Материнская плата ASRock B450 Pro4, которая хоть и задумывалась изначально под процессоры AMD Ryzen второго поколения, так же хорошо проявит себя и с процессором первого. Благодаря AMD Crossfire она имеет возможность поддержки сразу нескольких видеокарт, способна поддерживать частоту 3,2ГГц и даже больше, а также может поддерживать аудио-систему 7.1 Surround.

58$ (~3800руб.): ОЗУ Patriot Memory Viper. Объём в 8ГБ с частотой 3,2ГГц кому-то может показаться недостаточным, но всегда можно расширить оперативу благодаря дополнительным слотам.

50$ (~3300руб.): Корпус Corsair Carbide 100R является одним из лучших бюджетных вариантов, предоставляя обладателю обзор на своё классное новое железо благодаря боковому окошку, а также имея предустановленное крепление для кулера.

40$ (~2600руб.): Cooler Master MWE Bronze 80+ с мощностью в 600 ватт стоит на самом деле чуток дороже некоторых предложений Amazon, но сертификат 80+ Bronze делает такое вложение более разумным ввиду большей долговечности продукта.

Итого такой ПК будет стоит 579 долларов США, что при переводе в рубли даст 38.361. Пусть и являясь несколько бюджетным, данное решение станет максимально выгодным для желающих не отставать от современных трендов в компьютерной индустрии при минимальных затратах. Все эти товары можно заказать через Amazon.