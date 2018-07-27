Графеновые аккумуляторы позволят заряжать телефон дыханием

Благодаря революционной технологии возможность подзарядки сократится до считанных секунд.

Новый графеновый аккумулятор позволит получать энергию почти от любых частиц, будь-то испарения, пыль, магнитные колебания и даже дыхание человека. Благодаря последним данным инсайдеров стало известно, что китайскими инженерами из университета Чжэнцзяна ведётся разработка нового телефонного аккумулятора, который будет обладать вышеуказанными свойствами. Согласно инсайдеру, такая батарея уже способна держать заряд более двух часов, полностью заряжаясь буквально за 5 секунд.

В последнее время разработке батарей с графеном уделяют всё больше внимания ввиду его высокой энергоёмкости и сверхпроводимости, опережающей современные кремниевые чипы в 100 раз. Также преимущество графена перед теми же литиево-ионными батареями в том, что окружающая среда им не загрязняется. Будучи по размеру с атом, то бишь тоньше листа бумаги в миллион раз, графен превышает сталь по прочности в двести крат. Также, помимо телефонов, графен уже активно используют в автопроме. Две немецкие автомобильные компании уже взялись тестировать новые графеновые аккумуляторы для своих электромобилей. Такие аккумуляторы стоят на две трети дешевле и уже позволяют после 10-минутной зарядки проехать до 1000 километров.

Первым открывшим графен считается английский учёный Майкл Фарадей.