В Сеть попал новый снимок бюджетного смартфона Google Pixel 3 Lite

На фотографии телефон запечатлели с ранее вышедшей моделью Pixel 3.

Бюджетное устройство от Google разрабатывалось под названием Sargo, но благодаря утечкам информации стало известно настоящее название. Снимок Pixel 3 Lite попал в Сеть, а доказательством реальности его существования послужило то, что рядом с ним находится модель вышедшая ранее.

На изображении отчётливо видно, что будущая новинка имеет большую диагональ, по сравнению с Pixel 3, и её параметры составляют 5,56 дюйма. Соотношение сторон составит 18.5:9, а не привычные 18:9. Известно, что основой для устройства послужит процессор Snapdragon 670. Оперативная память смартфона составит 4 гигабайта, а объём аккумулятора – 2915 мАч, но нет данных о других характеристиках.

Эксперты предполагают, что устройство будет работать на операционной системе Android Pie. Также ожидается, что камера смартфона не будет отличаться по характеристикам от Google Pixel 3, что станет неплохим вариантом для будущих владельцев бюджетного телефона.