В Шотландии перешли к тестированию беспилотного автобуса

Шотландские конструкторы закончили производство робомобиля.

В Шотландии закончили производство первого в мире беспилотного общественного транспорта и перешли на стадию открытого тестирования. Правительство обещает выпустить транспорт на маршрут к 2021 году.

Автобус будет пересекать мост Форт-Роуд, а через несколько лет власти планируют заменить такими моделями 80% общественного транспорта. Но полностью отказываться от профессии водителя Шотландия не собирается: люди обязательно будут присутствовать, чтобы контролировать работу бортового компьютера и взять рулевое управление в чрезвычайных ситуациях. В разработанном салоне умещается 42 пассажира. На производство автобусов ушло почти 8 миллионов долларов, на тестирование фонд Connected and Autonomous Vehicles Intelligent Mobility выделил ещё 32 млн.

Власти уже составили приблизительный график движения такого транспорта. Он будет отправляться с конечной остановки каждые 20 минут, еженедельно выполняя более 10 тысяч рейсов.