Apple в «чёрную пятницу» заманивает покупателей подарочной картой

В этом году акция Apple будет проходить 4 дня – от «чёрной пятницы» до «кибер-понедельника».

Подарочную карту Apple Store стоимостью до $280 покупатели смогут получить, если приобретут MacBook, а сертификат на сумму $70 будет предоставлен в случае покупки iPhone 8 или iPhone 7. Если кто-то решит купить iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 или iPhone 7 Plus в магазине Apple Store, то сможет получить подарочную карту Apple Store за $50. Такую же карту, но на сумму $100, покупатель обретёт, если купит 10,5-дюймовый iPad Pro.

Приобретению подарочной карты стоимостью $200 поспособствует покупка MacBook Pro, MacBook, MacBook Air, iMac, iMac Pro или Mac Pro. Кроме этого, сертификаты на различную сумму можно обрести, соблазнившись наушниками, телевизором или умными часами производства Apple. Таким проверенным способом компания заманивает покупателей в день распродаж. Эта стандартная ежегодная акция будет проходить в течение 4 дней – с 23 по 26 ноября.