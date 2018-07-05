«Вконтакте» не оправдала ожиданий пользователей в «Чёрную пятницу»

Стартовала «чёрная пятница» «Вконтакте», но скидки появились только на стикеры.

Социальная сеть «Вконтакте» присоединилась ко всемирной акции «чёрная пятница». В ней участвуют магазины, рестораны и кафе, и даже авиакомпании. В день глобальных скидок пользователи ожидали снижение цен на разные «товары» «Вконтакте»: подарки, игры, анимационные стикеры.

Но разработчики решили не углубляться и сделали скидки только на обычные стикеры, и то менее 50%. Например, наборы «Шишка Братишка» и «Паучок Фаззи» можно купить за 5 голосов. Стоимость подарков осталась от 3 голосов, анимационных стикеров по 18 голосов. Такой подход вовсе не вписывается в идею праздника, пользователи не заметили «массовой распродажи». Никаких промокодов или специальных акций компания не представила, и этим не оправдала надежды шопоголиков.