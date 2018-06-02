LG предполагает выпуск трёх моделей раскладных телефонов

21 ноября LG подала заявку на регистрацию трех фирменных наименований в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Многие помнят время, когда раскладные телефоны были чрезвычайно популярны у пользователей. Судя по всему, LG решила вернуться к этой повестке дня и планирует выпуск трёх моделей «раскладушек» в ближайшее время. Компания раскрыла названия смартфонов, которые относятся к классу 9, включающий в себя эти изделия. Flex, Foldi и Duplex – имена, которые LG предполагает для будущих устройств, вне зависимости, будут они раскладными или получат иную модификацию.

Это не значит, что южнокорейский техногигант определенно будет использовать эти имена. К примеру, Flex не является особо новаторским, поскольку G Flex уже существует. Duplex подойдёт для моделей «раскладушки» с двойным дисплеем. Тем не менее, это показывает, что компания всё ближе к основному запуску технологии. При этом слухи утверждают, что Samsung также ставит перед собой похожие задачи.