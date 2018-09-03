Чёрная пятница даёт шанс геймерам сэкономить

Сегодня, 18:22 \\ Техно

Большие скидки на компьютеры и комплектующие также доступны для покупки через Amazon.

Ежегодное событие, носящее название «Чёрная пятница», в этот раз предоставляет шанс значительно сэкономить не только на апгрейде уже имеющегося ПК, но и купить полностью новый. Увы, не весь рынок доступен для отечественного потребителя. Но, к счастью, через интернет-сервис Amazon можно купить по скидке тоже довольно внушительный список железа и не только.

Первым в списке идёт сверхлёгкий и компактный ноутбук Razer Blade 15, обладающий довольно внушительными характеристиками: дисплей 15,6 дюймов, видеокарта GTX 1060 Max-Q на 6ГБ, 16ГБ ОЗУ, 512ГБ SSD. Учитывая скидку в 220$, такое удовольствие можно будет получить за 1980$. Также на Amazon можно приобрести по огромной скидке видеокарты: EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW Ultra Silent – 350$ (без скидки – 570$) и EVGA GeForce 1060 SC за 210$ (без скидки – 320$).

Также огромные скидки сейчас предоставлены на SSD. Со средней ценой в 0.13$ за 1 гигабайт линейка SSD от Samsung 860 EVO просто взорвала рынок: 860 EVO 500ГБ за 73$ (без скидки – 110), 860 EVO 1ТБ за 128$ (без скидки цена на Amazon иногда достигала 200$), 860 EVO 2ТБ за 295$ (без скидки – 400), а настоящим хитом продаж является Samsung 970 EVO М.2 NVMe на 1ТБ за 228$.

Также ощутимые скидки дают возможность приобрести материнскую плату: AMD Ryzen 7 2700 на 8 ядер с частотой 3.2ГГц можно купить за 250$ (без скидки – 300).

Что же до оперативной памяти, то через Amazon можно приобрести Corsair Vengeance RGB на 16ГБ за 125$ (обычно от 200) и Corsair Vengeance LPX на 32ГБ за 200$ (обычно от 280).

В этому году большие скидки коснулись и компьютерных аксессуаров. На Amazon можно приобрести со скидкой наушники (например, Corsair Void Pro RGB за 65$), компьютерные мыши (например, Corsair M65 Pro RGB за 30$) и клавиатуры (например, Logitech G613 за 65$). Также в Steam можно приобрести по скидке 95% за 2.5$ устройство Steam Link, позволяющее подключиться устройству с активным аккаунтом Steam и использовать любой другой ПК или телевизор как второй монитор.

Как можно видеть, все эти удовольствия нынче дёшево не стоят, но желающим закупиться по скидке определённо есть на что обратить внимание.

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