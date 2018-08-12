Samsung работает над решением проблемы, приводящей к сбою камеры в Galaxy Note 9

Южнокорейский производитель признал проблему и пытается её исправить.

Владельцы Samsung Galaxy Note 9 вынуждены сталкиваться с неприятной ошибкой, возникающей в процессе работы камеры. Приложение выдавало ошибку и переставало отвечать, из-за чего сделать снимок или снять видео было невозможным. Производитель длительное время не обращал внимания на проблему, но недавно заявил о готовящемся обновлении.

По словам представителей Samsung, компания работает над устранением ошибки, и в скором времени пользователи благополучно о ней забудут. Владельцы смартфонов нашли временный способ избавиться от проблемы, приводящей к сбою при помощи очистки кэш-памяти в системном разделе. Но это было временным средством, которое позволяло исправить ошибку только в случае её возникновения, никак не предотвращая повторную неисправность.

Информация о готовящемся обновлении появилась на одном из форумов, посвященной технике южнокорейского производителя. Но пользователям неизвестно, когда изменения вступят в силу.