OPPO представила новую версию операционной системы ColorOS 6.0

Презентация состоялась в пятую годовщину с момента выпуска программного обеспечения.

Китайский производитель OPPO испытывает гордость за свои устройства и операционную систему. Поэтому презентация началась с информации об увеличившемся количестве пользователей. Но основной частью мероприятия стал анонс новой версии ColorOS 6.0, которую представили в самом начале. Производитель отметил, что максимальное количество изменений будет заметно на безрамочных смартфонах, но обновление будет доступно и для других моделей телефонов OPPO.

Основные изменения коснутся цветовой гаммы, которая станет ярче и сможет более точно передать цвета. Но разработчики отмечают, что операционная система значительно повысит производительность смартфонов, благодаря ряду функций, позволяющих быстро отключить неиспользуемые функции. Искусственный интеллект будет отслеживать неиспользуемые приложения на протяжении двух недель. После этого, он их «заморозит», сделав программы неактивными. По словам производителя, такой подход позволит сократить расход батареи примерно на 7%.