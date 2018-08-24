Blizzard поделилась подробностями игр по вселенной Warcraft и Diablo

Компания Blizzard приступила к работе над новым проектом по вселенной Warcraft, как сообщило издание Kotaku.

Один из отделов Blizzard работает над мобильным приложением в стиле популярной Pokemon Go. Действие игры будет разворачиваться в мире Warcraft. Главный дизайнер Кори Стоктон, также принимавший участие в создании World of Warcraft, сообщил, что он большой поклонник игры про покемонов, поэтому и появился такой необычный кроссовер.

Kotaku отмечает, что среди многих сотрудников Blizzard ежедневно проходят соревнования в Pokemon Go. Однако ошибочно думать, что проект будет просто клоном игры, подчёркивается, что у него будут свои особенности и элементы одиночной игры. Команда, занимающаяся разработкой игры, считает, что проект может обеспечить компании постоянный доход. Другие подробности и дата появления игры не раскрываются.

Представители Blizzard раскрыли и некоторые подробности работы над Diablo IV. Пока проект имеет кодовое название Fenris. Разработчики заявили, что игра будет в стиле «дарк-фэнтези». Релиз будет не раньше 2020 года. В компании ещё не приняли окончательное решение, как именно будет происходить монетизация Fenris.

На выставке Blizzcon 2018 компания Blizzard представила первый мобильный проект Diablo: Immortal. Поскольку геймеры ожидали анонс Diablo 4, новый проект подвергся критике. Многие поклонники франшизы настолько не хотят выхода игры, что даже создали петицию на Change.org с требованием отменить её.