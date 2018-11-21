Nvidia улучшает качество графики в ММО при помощи RTX и DLSS

Производитель компьютерных видеокарт внедряет технологии, совершенствующие визуальную часть в играх.

Nvidia постоянно совершенствует свои процессоры, выпуская новые модели с расширенным функционалом. Очередным шагом на пути к повышенному качеству графики в играх стала совместная работа с разработчиками игр. Специальные функции, предложенные производителем должны помочь игрокам воспринимать происходящее с повышенной реалистичностью. У Nvidia есть два нововведения, способные помочь передать игровые ощущения. Функция «RTX On» обеспечивает трассировку лучей в реальном времени, а DLSS (Deep Learning Super Sampling) работает при помощи искусственного интеллекта и улучшает детализацию картинки.

Nvidia решила продемонстрировать нововведения игрокам в MMO и добавила их в популярную китайскую игру «Justice». Благодаря внедрению функций пользователи могут увидеть световые лучи, которые ведут себя реалистично, и их отражение от поверхностей и рассеивание позволяет обеспечить освещение. В сочетании с DLSS эта возможность позволяет передать качественную и правдоподобную картинку в MMO, где многие игроки проводят длительное время.