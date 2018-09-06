Genies поразила пользователей цифровыми Bitmoji

Цифровые клоны не только повторяют внешность, но и действия.

Компания Genies запустила мобильное приложение для смартфонов на операционных системах Android и iOS. Программа стала первой на рынке, предлагая возможность создания цифровой копии пользователя, которую можно использовать при общении. Благодаря искусственному интеллекту приложение позволяет передавать эмоции с помощью цифрового аватара.

Технология имеет тонкую настройку, предлагая пользователю более миллиона доступных вариантов, позволяя выбирать цвет глаз, волос, кожи и тип личности. Приложение поразило пользователей и тем, что его можно использовать во множестве мессенджеров.

Особую гордость разработчики программы испытывают за алгоритм, способный передать до 180 различных эмоций, и возможность автоматических ответов. До финального запуска создатели протестировали приложение во многих чатах, однако их количество ограничивалось 6 пользователями одновременно.