Genies поразила пользователей цифровыми Bitmoji

Сегодня, 12:32 \\ Техно

Цифровые клоны не только повторяют внешность, но и действия.

 Компания Genies запустила мобильное приложение для смартфонов на операционных системах Android и iOS. Программа стала первой на рынке, предлагая возможность создания цифровой копии пользователя, которую можно использовать при общении. Благодаря искусственному интеллекту приложение позволяет передавать эмоции с помощью цифрового аватара.

 Технология имеет тонкую настройку, предлагая пользователю более миллиона доступных вариантов,  позволяя выбирать цвет глаз, волос, кожи и тип личности. Приложение поразило пользователей и тем, что его можно использовать во множестве мессенджеров.

Особую гордость разработчики программы испытывают за алгоритм, способный передать до 180 различных эмоций, и возможность автоматических ответов. До финального запуска создатели протестировали приложение во многих чатах, однако их количество ограничивалось 6 пользователями одновременно.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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