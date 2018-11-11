Half-life празднует юбилей: прошло 20 лет с момента выхода первой части

Культовый научно-фантастический шутер Half-Life отмечает 20-летие. Игра была создана компанией Valve Software и издана на ПК студией Sierra Studios 19 ноября 1998 года.

Сюжет игры развивался без применения коротких видеозаставок. В то время подобное решение производителей игр считалось «новаторским подходом». Главный герой игры – молчаливый доктор философии в категории теоретической физики Гордон Фримен. Игра велась от первого лица и была выпущена на движке Quake от id Software.

Half-Life более получила звание «Игры года» от более 50 изданий. В 2004 году вышло продолжение шутера. Однако на сегодняшний день третьей части так и не появилось, несмотря на ожидания многих фанатов игры. Тем не менее, игра всё ещё популярна, и на её основе неоднократно появлялись любительские моды, два из которых вскоре переросли в самостоятельные проекты: Counter Strike и Team Fortress.

В честь юбилея игры разработчики ремейка первой части Black Mesa представили новый трейлер своего проекта, в котором показали улучшенный мир Зен. Ранний доступ к игре можно купить в Steam за 499 рублей, но дата появления финальной сборки пока неизвестна.

Кроме того, студия Noclip опубликовала трейлер документального фильма, в котором рассказывается о создании серии Half-Life, с какими трудностями столкнулись разработчики, и как игра повлияла на мир гейминга.