OnePlus 6T стал одним из лучших смартфонов 2018 года по длительности автономной работы

Сегодня, 14:35 \\ Техно

Устройство уступило всего двум устройствам, выпущенным крупными производителями.

 OnePlus 6T стал первым телефоном китайской компании с аккумулятором ёмкостью в 3700 мАч. Но не только батарея стала отличительной чертой устройства. Благодаря правильной работе программного обеспечения смартфон показывает отличные результаты по длительности автономной работы.

Эксперты сравнили основные флагманы, вышедшие в 2018 году, и OnePlus 6T занял 3 место в общем рейтинге. Средняя продолжительность работы от заряда аккумулятора составила 9 часов 52 минуты. На первом месте в рейтинге оказался телефон Huawei Mate 20 с показателем более чем в 14 часов. Вторым стал iPhone XR, обогнавший более дорогую версию устройств Apple последнего поколения.

 Также OnePlus 6T оказался одним из первых по скорости полного заряда батареи, уступив только OnePlus 6 из-за разницы в объёме аккумулятора. Скорость зарядки и продолжительность работы позволили устройству стать одним из самых лучших вариантов для тех, кто ставит автономность на первое место.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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