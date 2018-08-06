Обновление Google Pixel 3 позволит делать высококачественные ночные снимки

Разработчик планирует превзойти китайского конкурента Huawei, значительно улучшив программное обеспечение.

Обновление камеры Google Pixel 3 должно произойти в ближайшее время, предоставив пользователям функцию Night Sight. Производители уверены, что улучшение программного обеспечение выведет снимки при плохом освещении на новый уровень. Функция будет отслеживать положение телефона в момент ночной съёмки, стараясь оптимизировать условия.

При сильном дрожании рук программное обеспечение будет стараться сделать фотографию достаточно быстро, чтобы избежать нечётких изображений. Подобный вариант съёмки будет происходить и в тех случаях, если в кадре находится движущийся объект. Но если телефон будет стабилен, то Night Sight будет тратить больше времени, что позволит снизить шум на конечной фотографии. Функция будет доступна для основной и фронтальной камеры. Также пользователь будет встречать небольшие подсказки, рекомендующие перейти в ночной режим, что позволит создать высококачественные снимки.