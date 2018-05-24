Microsoft возьмётся за внедрение чат-ботов для крупных предприятий

Техногигант хочет помочь в более широком применении искусственного интеллекта.

Для этих целей Microsoft недавно приобрела студию XOXCO разработке и внедрению программного обеспечения, связанного с искусственным интеллектом. Эта фирма прежде всего известна своими переговорными работами. Кроме этого, отвечала за создание первого коммерчески доступного бота, который помогает планировать встречи и предоставлявшего инструменты, используемые многими разработчиками. Ранее Microsoft взяла под своё крыло ещё несколько мелких фирм, занимающихся искусственным интеллектом.

Теперь компания возьмётся за внедрение чат-ботов для крупных предприятий, которые сыграют важную роль в поддержке клиентов крупных организаций. Техногигант и ранее не скрывал своих планов по ускорению темпов развития своего ИИ. Компания запустила несколько обновлений, направленных на то, чтобы помочь предприятиям и организациям внедрить ИИ, который использует оптическое распознавание символов для поиска слов в изображениях, помогут определить язык, извлечь ключевые фразы и распознавать лица на изображениях.