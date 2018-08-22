Анонсирована мини-консоль PC Classic для запуска ретро-игр

На волне популярности ретро-игр компания Unit-E решила подхватить волну ажиотажа и представила миниатюрную версию компьютера PC Classic для запуска игр под управлением операционной системы DOS.

На своём официальном сайте Unit-E объявила о запуске краудфандинговой кампании по сбору денег на разработку ретро-ПК, которая стартует в конце года. Цена на устройство составит 99 долларов, появление на рынке ожидается весной-летом 2019 года.

Уникальная консоль потому и называется «мини», потому что идеально помещается на ладони. На ней будет доступно около 30 классических лицензионных игр. При этом пользователи отмечают, что в браузере доступно гораздо больше абсолютно бесплатных игр, которые можно запустить при помощи интернет-архивов. Пока неизвестно, какие именно игры будет поддерживать консоль, но в рекламном ролике представлен Doom.

Разработчики мини-компьютера уточняют, что консоль отличается комфортом и простым управлением. Он будет оснащён выходами для HDMI, USB и возможностью подключения по Bluetooth. То есть консоль будет доступна для работы с любым современным монитором, телевизором и даже клавиатуры и мыши.

В октябре была представлена обновлённая версия ретро-консоли Intellivision - Intellivision Amico. Создатели обновили дизайн устройства, конструкцию и добавили много новых игр, включая онлайновые.