После обновления Snapchat можно отследить активность друзей

На такой шаг компания пошла ради привлечения новых пользователей.

К созданию так называемых профилей дружбы разработчиков подтолкнул резкое падение популярности приложения и снижение числа активных пользователей. С этим компания начала сталкиваться ещё несколько месяцев назад. В числе нескольких новинок появилась функция, позволяющая вспомнить историю общения и отследить активность друзей. Зайдя в профиль друга, пользователь сможет увидеть сообщения, комментарии, фото и ссылки, которыми обменивались в переписке. Это же будет доступно и для участников различных групп, которым будет предоставлена возможность наблюдать действия всех друзей из сообщества. Функция вступит в силу после обновления Snapchat.

Кроме этого, нововведения коснутся и Bitmoji. Разработчики предложат пользователям самостоятельно выбирать мультяшные иконки из расширенного списка аватаров. Их можно будет использовать в «сториз», где участниками будут герои комиксов. Желающие могут выбрать полюбившуюся картинку и перенести её на футболку, которую можно заказать в магазине приложения. Картинкой Bitmoji можно поделиться с другом, но отправить её можно будет только в личном сообщении.