Google поглощает приложение DeepMind для создания ИИ-помощника для медсестер и врачей

В рамках продолжающейся реорганизации своих усилий в области здравоохранения компания Google объявила, что поглощает DeepMind Health.

Основатели DeepMind сказали, что это было «важной вехой» для компании, которая могла бы помочь превратить его приложение в ИИ-помощника для медсестёр и врачей Национальной службы здравоохранения Великобритании, которое будет сочетать в себе лучшие алгоритмы с интуитивно понятным дизайном. В более широком смысле, новость ясно отражает амбиции Google в области здравоохранения и его стремление получить максимальную отдачу от приобретения лондонской лаборатории ИИ. Между DeepMind и Google существует давняя напряженность, а вторая компания хочет коммерциализировать работу первой. По сравнению с Google, DeepMind позиционирует себя как мозговой дом для дальновидных исследований, привлекая в этот процесс некоторых из лучших талантов в области ИИ.

DeepMind Health сделала работу своего приложения более непосредственной и практичной, что, вероятно, сделало его заманчивой целью для генерального директора Google Health Дэвида Фейнберга. Новый мандат Фейнберга заключается в реструктуризации всех разрозненных ставок Google в области здравоохранения, от аппаратного обеспечения до алгоритмов. По-видимому, это также включает в себя поглощение других приложений, если это необходимо.