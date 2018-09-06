За несколько часов до релиза для пользователей неожиданно открылся доступ к Fallout 76

Ожидалось, что официальный релиз игры состоится 14 ноября, однако сейчас каждый пользователь, оформивший предзаказ, может запустить её вне зависимости от часового пояса и игровой платформы.

Возможно, это связано с запуском серверов в тех регионах, где уже наступила полночь. На сервисе Twitch стали появляться первые трансляции по игре. Сейчас доступны стримы на английском, японском и испанском языках. Возможность поиграть в Fallout 76 появилась и у геймеров из России. Запустить игру можно через фирменное приложение Bethesda.

Вместе с запуском игры может исчезнуть и проблема, с которой недавно столкнулись пользователи, а именно с невозможностью удалить клиент беты на ПК.

Fallout 76 – многопользовательская игра для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Игроки продолжают изучение постапокалиптического мира, как и в других играх серии. События этой части разворачиваются в 2102 году в Западной Вирджинии. Большинство объектов, представленных в игре, игроки могут найти в реальности.