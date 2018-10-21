Всем желающим - новые возможности: Alibaba установила новый мировой рекорд продаж за один день

15 часов и 49 минут потребовалось Alibaba Group, чтобы превзойти собственный рекорд по продажам, который был поставлен год назад в День холостяка.

11 ноября является традиционным китайским днём распродаж. По официальным данным, стоимость проданных товаров пересекла г отметку в 24,3 миллиардов долларов. Как отмечается, такая саммит популярными брендами были Xiaomi Corp., Apple Inc. И Dyson Ltd. Также отмечается, что в первый час акции ретейлеры Alibaba заработали 10 миллиардов долларов. День холостяка является китайским аналогом «черной пятницы» и проводится с 2009 года. В 2018 году участие в распродаже приняли 19 тысяч брендов из 75 стран.

На этой неделе китайская компания Alibaba представила свой первый «умный» отель, в котором гостей встречает робот-управляющий. Робот будет оснащен системой распознавания лиц, что позволить идентифицировать постояльцев. Alibaba уже начала принимать заказы на бронирование комнат в таком отеле. При этом отмечается, что компания не планирует включаться в гостиничный бизнес, а скорее хочет привлечь внимание существующих отелей.

Также Alibaba будет развивать облачные вычисления. Развитие в этой области является стратегией с далеко идущей перспективой. Оно рассчитано на несколько лет вперед. Облачные вычисления станут основным видом бизнеса.