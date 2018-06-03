Долой зависимость от розетки: представлен беспроводной пылесос от Hoover

Американская компания Hoover предоставляет аудитории свою новинку беспроводной пылесос H-Free. Технологии, которые применили изготовители, удовлетворят потребности всех покупателей, а также обеспечат комфорт на протяжении всего использования.

Отмечается, что пылесос сможет вращаться на 90 и 180 градусов это поможет обходить любые препятствия в помещении. Также в него встроен световой индикатор, который будет оповещать о том, что в устройстве застрял мусор. Также стоит заметить, что пылесос работает с полностью заряженной батарей около 25 минут. Объём пылесборника равен 0,8 л. Специальные волокна ротора Deep Care отлично подходят для тонкой очистки твердых полов и пакета.

Candy Hoover Group объявила он полном обновлении модельного ряда газовых варочных поверхностей с формальным управлением. В 2019 году модельный ряд включает в себя 19 вариантов, которые отличаются между собой цветом, расположением и размером конфорок. Все варочные поверхности имеют автоматический электроподжиг.

В iPhone 2019 будет еще больше антенн, представители компании сделали акцент на том, что намерены значительно улучшить качество связи на своих устройствах. Согласно некоторым данным, число антенн должно быть увеличено до шести.