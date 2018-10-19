Голосовой помощник Alexa от Amazon теперь работает на ПК с Windows 10

Сегодня, 09:00 \\ Техно

В ближайшее время появление Alexa в России не ожидается.

Приложение от Amazon стало доступно в магазинах Microsoft с 8 ноября и теперь оно работает в США, ФРГ и Британии. Владельцы Windows 10 получили в своё распоряжение голосовой помощник, который ранее можно было установить лишь на некоторые модели ПК или ноутбуков. Корректная работа Alexa возможна в случае совместимости устройства с Alexa wake word. Если этого нет, то приложение можно активировать с помощью комбинации клавиш. Голосовой помощник способен делать напоминания, транслировать музыку, управлять календарём, однако не поддерживает видео и сторонние сервисы Spotify и Pandora. Компания обещает подключить их к 2019 году.

В приложении отсутствует русская версия, поэтому пользователи из России смогут воспользоваться Alexa, изменив геолокацию и перейдя на другой язык. Amazon обещает, что в будущем году географический охват функции расширится и голосовой виртуальный помощник станет доступным во многих странах мира.

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Автор - Мария Ремарк
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