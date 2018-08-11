Пользователи YouTube слишком часто сталкиваются с некорректными видео – эксперты

Согласно исследованиям центра Pew Research, более 60% людей относятся к видеохостингу слишком серьёзно.

YouTube является самой распространённой платформой для просмотра роликов в мире, однако популярность значительно сказывается на качестве контента. Исследовательский центр Pew Research проанализировал отношение пользователей к роликам. В опросе специалистов приняли участие 4594 человека разных возрастов.

87% опрошенных отметили, что используют YouTube для приобретения новых навыков, что, по мнению экспертов, является опасным увлечением. Из-за того, что многие ролики не содержат в себе достаточного уровня достоверной информации от проверенных специалистов, это может стать проблемой в будущем. Некорректные видео могут формировать у пользователей неправильное мнение.

Также опрошенные отметили, что слишком часто сталкиваются с роликами, показывающими опасные ситуации. Эксперты считают, что люди должны относиться к видео на YouTube менее серьёзно.