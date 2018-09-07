Состоялся релиз польской игры о подводной лодке «Курск»

Разговоры о скандальной игре Kursk появились в 2015 году. Только спустя три года завершился процесс разработки. Пока что игра доступна только на домашних компьютерах.

Разработчики из Польши задались целью рассказать историю российской атомной подлодки K-141 «Курск» посредством компьютерной игры. Сюжет расскажет печальную участь экипажа подлодки «Курск». Сам игрок сможет примерить на себя роль шпиона из США, который собирает сведения о ракетах «Шквал», находясь на подлодке.

Авторы подчеркивают, что их детище является первой документальной игрой за всю историю игрового виртуального мира.

Создателям проекта в некотором роде повезло. До сих пор не прекращаются споры об истинных причинах крушения подлодки «Курск», поэтому авторы смогли применить всю свою фантазию и отразить свое видение инцидента. Игра порадует качественным геймплеем общей продолжительностью не меньше 10 часов. Также, проект последует за уже укоренившимся трендом на альтернативные концовки: игроки смогут существенно повлиять на окончание истории.

Игра поддерживает 10 языков, включая русский. Kursk уже доступна в онлайн-сервисе по распространению компьютерных игр Steam за 424 рубля. На игровых консолях игра выйдет в 2019 году.