В Китае создали систему, распознающую человека по походке

Искусственный интеллект должен идентифицировать людей, даже если они пытаются скрыть свое лицо.

Китай использует одну из самых развитых систем видеонаблюдения, насчитывающую около 170 миллионов камер. Благодаря этому граждане находятся под пристальным наблюдением, а многие правонарушения остаются на записи. Но, несмотря на количество объектов, китайская полиция продолжает совершенствовать систему.

Ранее на вооружение стражей порядка поступила система распознавания лиц, позволившая поймать преступника на концерте. Очередное нововведение позволит полицейским идентифицировать человека благодаря походке и телосложению с 50 метров. Системы создала китайская компания Watrix, а внедрение потребует затрат в 14,5 миллионов долларов. Алгоритм, используемый искусственным интеллектом, обрабатывает ранее полученные видеозаписи. Распознающая система позволит обнаружить преступников даже в тех ситуациях, когда они старательно скрывают лицо и изменяют походку.