Президент Fujitsu подтвердил решение закрыть отделения в Европе

Такие меры должны помочь компьютерному производителю сократить расходы и увеличить прибыль.

Положение компании Fujitsu в Европе последние годы становилось упадочным, о чём свидетельствовало закрытие заводов в различных регионах. Недавно компания решила закрыть свое последнее европейское отделение, занимающееся производством ноутбуков, персональных компьютерных и баз для хранения данных. Закрытие завода состоится в 2020 году, из-за чего около 1800 сотрудников останутся без работы.

На прошедшем в Мюнхене Fujitsu Forum 2018 президент компании Тацуя Танака подтвердил, что им необходимо закрыть всё производство в Европе. Основное производство будет сконцентрировано только в Японии, это касается и основных отделений. В первую очередь это позволит компании сократить расходы, а также перейти к новому эту развития. Руководство Fujitsu планирует заняться оказанием услуг, а заводы отойдут на второй план. Об этом свидетельствует и тот факт, что ранее компания продала Lenovo 51% своих акций в производстве.