Обновлённые карты Apple продолжают уступать Google – эксперты

Специалисты отмечают, что «купертиновцы» заметно улучшили свой сервис, но в нём по-прежнему много недостатков.

Основным преимуществом обновлённых карт Apple эксперты называют детализацию. Теперь сервис показывает отдельные здания, а также прочие объекты, находящиеся на отображаемом участке. Они отмечают, что Google показывает намного меньшее деталей, что иногда может стать причиной проблем с навигацией.

Но, несмотря на это, карты Apple имеют ряд недостатков и продолжают уступать своим конкурентам по качеству предоставляемых услуг. Сервис покрывает всего около 3% США, а для пользователей, проживающих в других странах, услуги, которые предлагает Google пользуются большим спросом. Также Apple использует информацию веб-сайта Yelp для оценки заведений. У главных конкурентов «купертиновцев» база намного обширней из-за большего количества пользователей. Однако, эксперты считают, что Apple стоит на правильном пути, и в дальнейшем сервис будет улучшаться.