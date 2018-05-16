Smartisan представит несколько интересных продуктов 6 ноября

Китайский разработчик заинтриговал пользователей информацией о будущих продуктах.

На китайских сайтах появились фотографии интересных обновлений линейки Smartisan, однако кроме приблизительного количества новинок поклонникам почти ничего не удалось узнать. Все новые продукты, которые компания представит уже 6 ноября, были символично покрыты красной тканью, которая раскрывала только их силуэт. Но краткая информация под каждым устройством позволила заглянуть в будущее.

Конференция, на которой покажут новые гаджеты, будет проходить в городе Чэнду. На ней покажут флагман Smartisan R1 в новой расцветке с 8 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ места в хранилище. Кроме того, Smartisan покажет загадочное устройство LEVEL 8 Board. Его представят в двух вариантах: корпус одного сделан их поликарбоната, а другого – из алюминиевого сплава. Вероятно, это то самое революционное устройство, которое компания обещала представить в конце года. Ещё одним интересным гаджетом на конференции станет селфи-штатив.