Сервис Netflix будет интегрирован в бюджетный смартфон Honor 8X

Китайский производитель планирует повысить популярность устройства упростив доступ к фильмам и сериалам.

Honor 8X стал успешным бюджетным устройством, доказывающим, что удобство и качественный дизайн не всегда стоят дорого. Производитель смартфона продолжает расширять его функционал, и очередное нововведение позволит владельцам гаджетов напрямую просматривать видео от Netflix в высоком качестве после обновления. Сервис будет интегрирован в смартфоны после обновления, которое выйдет в середине ноября.

Представители Honor считают, что доступ к видео позволит владельцам устройств насладиться качественным контентом, а ярлык, который будет находиться на главном экране, значительно упростит эту задачу. Также все пользователи получат бесплатный доступ к сервисам Netflix на один месяц. Производитель надеется превратить свой смартфон не только в удобный смартфон, но и карманный кинотеатр, который можно всегда носить с собой.