Исходный код ядра OnePlus 6T уже доступен для разработчиков

Разработчики в рекордно короткий срок смогут представить новые моды и кастомные сборки для китайского смартфона OnePlus 6T.

Прошло всего пару дней со дня запуска нового смартфона OnePlus 6T в Нью-Йорке, а исходный код ядра уже доступен для разработчиков. Такой короткий срок впечатлил экспертов, которые призвали всех оригинальных производителей оборудования брать пример с китайской компании. Код прошивки и ядра, а также все необходимые файлы разработчики могут скачать с сайта GutHub.

Такое скорое появление исходного кода ядра в Сети позволит сторонним разработчикам предоставить владельцам смартфонов OnePlus 6T больше приложений, различных модов и кастомных сборок. Новый смартфон оснащён мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845 в сочетании с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Безрамочный 6,41-дюймовый дисплей с оптическим AMOLED-экраном имеет разрешение 1080х2340 пикселей и оснащён сенсорным датчиком отпечатков пальцев. Стартовая цена на смартфон с двойной основной камерой на 16 и 20 МП в США составляет 579 долларов.