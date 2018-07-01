LG запатентовала смартфон с 6 камерами

Новое устройство премиум-класса должно появиться на рынке не раньше мая 2019 года.

Ведомство по патентам и товарным знакам США совсем недавно приняло заявку на патент от южнокорейского бренда LG, поданную ещё в 2016 году. Три инновационных смартфона с разными дисплеями, но почти идентичным дизайном компания планирует выпустить в 2019 году. Новые устройства будут обладать 4 основными камерами и 2 фронтальными со светодиодной вспышкой. Основное отличие от LG V40 с тройной основной камерой будет заключатся в том, что объективы в новой модели будут установлены в квадратную матрицу, отдалённо напоминающую серию Huawie Mate 20.

Другие технические особенности, например расположение передней камеры, антенные полосы, кнопки управления громкостью, аудио разъём Jack 3.5 и датчик отпечатков пальцев, находятся в одинаковых местах на всех трёх устройствах. Единственная разница заключается в том, что модель С имеет более округлые края, чем модель В или А. Несмотря на то, что компания запатентовала новые смартфоны с 6 камерами, нет никаких гарантий, что девайсы вообще появятся на рынке. Пока поклонникам LG остаётся ждать анонсированного на днях V40 ThinQ, а следующий флагман презентуют примерно во втором квартале 2019 года.