Дизайнеры из США создали кинетическую электронную стену «для красоты»

Создатели не могут назвать конкретное применение для своего детища и предоставляют свободный выбор для владельца.

Материалом для «умной» стены Brixels послужил самый разнообразный материал – дерево, металл и пластик, «нафаршированный» электроникой. Дизайнеры из США создали кладку из таких кирпичей, которая двигается, переливается, принимает различные формы. Благодаря начинке, кинетическая стена может служить простой перегородкой «для красоты» в помещении или как информационное табло. Она дистанционно управляется при помощи программного обеспечения и приложения для смартфона.

Дизайнеры нью-йоркской студии Breakfast уверяют: электронная стена станет не только эффектным украшением в любом доме или офисе, но может принести практическую пользу по желанию владельца. Они не собираются останавливаться на достигнутом, и в планах создателей Brixels значится превратить стену в полноценный дисплей для любителей телевидения или пользователей интернета.