Apple задолжала Qualcomm 7 миллиардов долларов

Конфликт между всемирно известными корпорациями набирает обороты.

Напомним, компания Apple подала в суд на производителя процессоров Qualcomm. Причиной этому стало то, что он якобы незаконно наживался на создателе смартфонов iPhone. Аналитики ожидали, что стороны могут договориться без судебной тяжбы. Тем не менее, к компромиссу компаниям прийти не удалось, поэтому Qualcomm пришлось сократить штат и оптимизировать расходы.

Чуть позже в Apple прекратили обеспечение лицензионных выплат за модемы, а в этом году "яблочные" гаджеты начали оснащать процессорами от Intel. Тем временем представители Qualcomm решили озвучить сумму претензий относительно Apple. Согласно мнению компании, производитель задолжал ей 7 миллиардов долларов.

До этого сумма обратного иска заявляла 1 миллиард. Кроме того, порядка месяц назад Apple обвинили в незаконной передаче технологии создания процессоров компании Intel. По этому делу суд назначил заседание на 30 ноября.