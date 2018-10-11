Xiaomi проводит конкурс фотографий с призом в 10 тысяч долларов

По условиям китайского производителя, снимки должны быть сделаны на их мобильные устройства.

С 26 октября по 6 декабря 2018 года проходит конкурс фотографий Xiaomi Photography Challenge, который проводит одноимённая компания. Принять участие в нём смогут все желающие, кроме жителей материковой части Китая. Размер изображений должен не превышать 10 мегабайт. Сам конкурс фотографий разбит на 3 этапа. Первый закончится 22 ноября и до этого времени все участники должны загрузить свои изображения на сайт Xiaomi. Затем изображения предстанут перед судебной коллегией, которая отберёт финалистов. На последнем этапе снимки будут рассматривать профессионалы, и они выберут победителей.

Фонд мероприятия составляет 50 тысяч долларов, а победители будут определяться в четырёх категориях. Занявшие первое место получат в качестве приза 10 тысяч долларов. Участие в конкурсе не требует от участников финансовых вложений, и достаточно учётной записи Xiaomi. Однако, чтобы забрать деньги, призёрам придётся отправить копию своего паспорта, чтобы успешно зарегистрироваться.