Google может удалить разблокировку голосом со всех Android-устройствах

Pixel 3 и Pixel 3 XL первыми лишились этой устаревшей и небезопасной функции.

Разблокировка голосом уже успела исчезнуть из смартфонов от Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Эксперты в области технологий прогнозируют, что устаревшую функцию в скором времени могут удалить со всех Android-устройств. Разблокировка голосом позволяла владельцу смартфона управлять им с помощью устной речи, однако являлась одним из самых небезопасных методов, о чем в Google неоднократно предупреждали пользователей.

Начиная с Pixel 3 и Pixel 3 XL, с помощью голоса пользователи смогут зайти лишь в электронную почту, календарь и контакты через «Google Ассистент». Для любых дальнейших действий потребуется ввести пароль или использовать отпечаток пальца. Эксперты считают это правильным решением, которое обезопасит личные данные, пока устройство пользователя заблокировано. Предупреждение о нововведении появится в приложении Google версии 8.39, однако вступит в силу в более поздних версиях или с помощью обновления на стороне сервера.