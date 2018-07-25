LauncherOne доставит спутники на орбиту с 20-кратной скоростью звука

Компания Virgin представила первые фото ракеты LauncherOne – конкурента SpaceX Илона Маска.

Транспортное средство доставит небольшие спутники на орбиту Земли с 20-кратной скоростью звука. LauncherOne будет прикреплён ко дну самолёта-носителя Virgin Atlantic и поднимется на высоту 11 километров. После этого, ракета отсоединится и при помощи собственных двигателей достигнет космического пространства. Небольшие спутники, запущенные на орбиту при помощи LauncherOne, смогут служить поставщиками интернета в отдалённые районы Земли или передовыми системами отслеживания погоды.

Первые старты состоятся в 2021 году с аэропорта Корнуолл в Ньюквее. Стоимость услуги для коммерческих и государственных клиентов, составит 10 миллионов долларов США. Сообщается, что ракета будет установлена под левым крылом самолёта, который является прекрасной стартовой площадкой. В дальнейшем вылеты смогут производиться с любого крупного аэропорта.