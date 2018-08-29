Dell обновила линейку сверхпрочных ноутбуков Rigged для работы в экстремальных условиях

Три базовые модели стали более компактными и позаботились о том, чтобы конфиденциальные данные пользователя не попали в руки злоумышленников.

Американский производитель техники Dell выпустил на рынок линейку сверхпрочных ноутбуков Latitude, которые, по заявлению компании, могут справиться практически с любыми экстремальными условиями. В компании уверяют, что для их продукции с 14-дюймовым дисплеем с расширением Full-HD не страшны падения с высоты, колебание температур или высокое давление. Они также защищены от попадания жидкостей, песка, пыли и грязи и не перегреваются. При этом ноутбуки способны справиться с любой работой и прослужат пользователю верой и правдой много лет.

Обновления коснулись «начинки» моделей Dell Latitude 5424, 5420 Rugged и 7424 Rugged Extreme. Компания сделала акцент на том, чтобы усовершенствовать систему защиты конфиденциальных данных пользователя и их безопасность. Теперь разблокировать устройство с 4-ядерным процессором нового поколения Intel можно с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. К ноутбуку, способному работать в автономном режиме до 14 часов, в комплекте идут двойные батареи с зарядкой.