«Все» хромбуки получат поддержку нового голосового помощника Google с выходом Chrome OS Canary

Компания готовит владельцам хромбуков ожидаемый сюрприз, который также знаменует конец эры Android.

Ранее техническими возможностями голосового помощника могли похвастаться только владельцы Pixelbook. Хотя интерфейс и общая функциональность ассистента ничем не отличалась от его мобильной версии. С выходом новой Chrome OS Canary «все» хромбуки будут иметь возможность использовать Google Assistant, о чём накануне заявила компания. Однако эксперты не верят разработчикам в том, что голосовой ассистент придёт на все устройства.

Напомним, что раньше это было технически невозможно, поскольку Google Assistant требовал поддержку Android. Но последние сведения инсайдеров и техноэкспертов говорят о том, что компания медленно отходит от бренда «Android» и исключает его из всех будущих или грядущих разработок. В таком случае возможность всем хромбукам получить поддержку Google Assistant есть. Новый голосовой помощник должен работать на комбинации «родного» и веб-интерфейсов. Это подтверждают и некоторые инсайдеры, которые заявили, что настройки голосового помощника почти полностью завязаны на Сети и доступ к ним можно получить из любого браузера.