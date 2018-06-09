Asus Zenfone Lite L1 и Zenfone Max M1 поступили на индийский рынок

Бюджетные смартфоны станут полноправными конкурентами Xiaomi Redmi 6A и Xiaomi Redmi 6.

17 октября компания Asus анонсировала выход двух новых бюджетных смартфонов для индийского рынка – Zenfone Lite L1 и Zenfone Max M1. Предзаказ в интернет-магазинах можно было оформить за 82 и 102 доллара США соответственно, а по истечению срока акции устройства поступили в продажу за 95 и 123 доллара США. Оба смартфона представлены в чёрной и золотой расцветке и нацелены перебить спрос на товары конкурентов, а именно Xiaomi Redmi 6A и Xiaomi Redmi 6.

Asus Zenfone Lite L1 уступает второй модели по техническим характеристикам. Процессор Snapdragon 430 SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной обеспечат неплохую производительность, а основная камера в 13 МП и фронтальная в 5 МП – хорошие фотографии. Оба объектива поддерживают светодиодную вспышку. Аккумулятор рассчитан на 3000 мАч.

Zenfone Max M1 также оснащён 5,4-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с расширением HD+ и соотношением сторон 18:9. Производитель установил на модель тот же процессор, однако немного улучшил фронтальную камеру на 8 МП, объём батареи теперь составляет 4000 мАч, а оперативную и встроенную память улучшили до 3 ГБ и 32 ГБ соответственно.