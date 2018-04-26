Шёпот голосового помощника Alexa пугает пользователей

Разработчики ранее заявили, что хотели немного «очеловечить» робота.

Голосовой ассистент Alexa начал свою деятельность на территории США с 18 октября. Во многом система распознавания голоса дублирует систему безопасности Alexa. Ещё на стадии разработки было выражено желание создателей максимально приблизить голос, интонации и дикцию робота к человеческим. В результате Alexa не только научилась чётко интонировать, разделять фразы и делать паузы, но и говорить шёпотом. Помимо этого, голосовой помощник реагирует на человеческие эмоции, узнаёт и имитирует голос владельца.

Пользователи «умных» колонок Amazon немного озадачены системой распознавания голоса. С одной стороны, заметна очевидная польза от Alexa – в быту стало легче и проще, особенно в условиях «умного» дома. Но владельцев колонок немного пугает шёпот голосового ассистента, который всегда звучит зловеще и неожиданно. Ранее сообщалось, что Alexa распугивала пользователей своим истерическим смехом. Это могло произойти во время деловой встречи или ночью.