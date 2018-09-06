Эксперты уверены, что iPhone XR со старта продаж будет популярнее iPhone XS

Специалисты назвали несколько причин для этого и утверждают, что цена – не самая основная из них.

Тем не менее, эксперты предлагают сразу взглянуть на стоимость – покупка базовой модели iPhone XR с ценником в 64990 рублей будет значительно выгоднее, чем приобретение iPhone XS за 87990 рублей. Это будет одним из факторов, что телефон с «чёлкой» со старта продаж будет популярнее. При этом, покупатель XR получит в своё распоряжение больше экран, чем у конкурентного гаджета. Специалисты уверены, что процессор A12 Bionic делает iPhone XR реальным флагманским смартфоном за счёт производительности в отличие от A11 Bionic, установленном на более ранних версиях.

Далее предлагается оценить эффективность аккумулятора. После тестирования выясняется, что батарея XR работает на 1,5 часа дольше выпущенных ранее моделей и на целый больше, чем iPhone XS. При этом, обе сравниваемые модели будут получать одинаковые обновления программного обеспечения, что в свете цены iPhone XR, добавляет ему преимуществ, даже при идентичности камер, поддержке двух SIM-карт и защиты от пыли и влаги. Одной из особенностей более дешёвого гаджета является функция Face ID, которая при помощи технологии True Depth позволит идентифицировать лицо владельца, разблокирует в нужный момент изделие и сделает более эффективной безопасность телефона.