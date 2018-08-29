В 2030 году Sony переведёт 100% производства в США на возобновляемые источники энергии

Компания планирует полностью избавиться от энергии, для производства которой используются ископаемые ресурсы. Такой подход позволит показать, как стоит бороться с глобальным потеплением.

На данный момент оборудование Sony работает с использованием «зелёной» энергии, однако её доля занимает лишь 25%. Но с учётом прошлых лет это сильный скачок для компании, ранее обеспечивающей себя возобновляемыми источниками лишь на 5%.

Sony планирует полностью отказаться от энергии, загрязняющей окружающую среду, к 2040 году. Однако в первую очередь компания планирует сконцентрировать своё внимание на производстве в США. Именно там она переведёт всё оборудование на «зелёную» энергию, подав пример таким гигантам, как Facebook и Google. По оценкам представителей Sony случится это в 2030 году, а сейчас будет идти подготовка и развитие технологий, позволяющих бесперебойно получать электричество.

Такое решение может оказаться полезным на фоне угрозы глобального потепления. Специалисты отмечают, что незначительный рост средней температуры может привести к тому, что некоторые государства окажутся под водой. Также это позволит снизить расход ископаемых источников, за искусственное ограничение которых борется ООН. Однако не все из стран согласны с возможным снижением заработка благодаря нефти и углю.