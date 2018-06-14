Microsoft добавит диктовку в веб-приложения Office

Люди с дислексией смогут без проблем пользоваться Word и OneNote уже в ближайшее время.

Microsoft – не первая компания, занявшаяся проблемами людей со специфическими нарушениями способности к чтению и письму. Бесплатное приложение Dictate использовало технологию распознавания речи, поддерживало более 20 языков и знало несколько команд, однако было доступно только для 32- и 64-разрядных версий Office и операционной системы минимум Windows 8.1.

Теперь для людей с дислексией компания собирается добавить диктовку для веб-приложений Office. Версии Word и OneNote для браузера появятся уже в ближайшие недели, а в Excel, Outlook и PowerPoint нововведение будет доступно примерно в 2019 году. Технологию распознавания речи в режиме реального времени и поддержку чтений математических задач также внедрят в образовательную платформу Flipgrid, приобретённую Microsoft в начале 2018 года. Эта функция теперь доступна и в Office Lens на Android. Все новшества, кроме перевода, будут доступны уже в ближайшее время. Остальные нововведения появятся ближе к концу осени.