Xperia XZ2 первым получит Android 9.0 Pie среди смартфонов Sony

Вместе с обновлением операционной системы производитель обещает «залатать» 14 «дыр» в безопасности смартфона.

Японская транснациональная корпорация Sony подтвердила, что переговоры по внедрению новой мобильной ОС Android 9.0 Pie для некоторых из их смартфонов закончились успешно. Уже в ближайшие месяцы Xperia XZ2 первым получит обновлённую ОС среди всех смартфонов, хотя эксперты делали ставку на другое устройство – Xperia XZ2 Premium. На девайсы пользователей уже начали приходить уведомление о возможном переходе на самую современную операционную систему Android.

Вместе с обновлением операционной системы специалисты собираются в ноябре установить на смартфоны пользователей патч безопасности, призванный устранить 14 «дыр», угрожающих конфиденциальности данных. Обновление 52.0.A.3.27 предусматривает внедрение новых функций, связанных с искусственным интеллектом и поддержкой экранов, имитирующих «чёлку» iPhone X, а его объём будет составлять около 1 ГБ. Обновления также затронут другие экс-флагманы 2017 и 2018 годов, такие как Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1 и Xperia XZ1 Compact.