Эксперты: Обновления Windows 10 наносят вред устройствам HP

Пока разработчики Microsoft занимаются устранением неполадки, компания прекратила предоставление обновлений.

О неисправностях сообщил владелец ноутбука HP. На форуме компании он рассказал, что после обновления Windows 10 его устройство выдало так называемый «экран смерти». Следом в службу поддержки обратились ещё несколько пользователей, которые пожаловались на аналогичную проблему. Стало известно, что наиболее подвержены этому HP Elitedesk G3, 600 G2 и Prodesk 400 G3, в которых тоже возникала та же ошибка BSOD WDF_VIOLATION.

Когда выяснилось, что обновления наносят вред, некоторые эксперты предположили, что дело в несовместимости драйверов клавиатуры HP. Многие с этим не согласились, заявив, что проблема гораздо глубже. В ближайшее время специалисты Microsoft обещают разобраться и опубликовать отчёт о неполадках в обновлении. Кроме этого, владельцы HP получат рекомендации о дальнейших действиях в случае повторения форс-мажорных случаев. Ранее сообщалось, что в мае после обновления Windows 10 пропадало контекстное меню в панели задач, возникали проблемы с диагностикой системы и происходило «зависание» браузера. И в этих случаях специалисты не рекомендовали торопиться с установкой, а дождаться выхода пакета с перечнем решений этих неполадок.