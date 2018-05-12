Nokia 2.1 появится на рынке под названием «2.1V»

Благодаря выгодному сотрудничеству с Verizon Wireless, финская компания продолжит выпускать бюджетные смартфоны с неплохими техническими характеристиками.

До 2016 года о смартфонах Nokia практически ничего не было слышно, они почти исчезли с рынка США, пока финская компания HDM Glodal не выкупила часть бизнеса Microsoft Mobile. Основатели Nokia по-прежнему имеют представителя в совете директоров, устанавливают обязательные требования и получают роялти за патенты. Такой подход не позволяет опорочить имя торговой марки смартфонов Nokia, которые, по заявлению инсайдера Эвана Бласса, возобновили сотрудничество с крупнейшим в США оператором сотовой связи Verizon Wireless.

Как заявил Эван Бласс на своей странице в социальной сети Twitter, новый смартфон Nokia 2.1 станет первым со времён выхода Windows Phone и будет выпускаться под названием Nokia 2.1V, а логотип Verizon Wireless появится внизу на задней панели. Время от времени Verizon Wireless обновляет спецификации на своих смартфонах. Изменения коснулись и Nokia 2.1 с 5,5-дюймовым дисплеем с расширением 720p, достаточно мощным процессором Snapdragon 425, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти, 8-мегапиксельной задней и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Как и все смартфоны Nokia, версия 2.1V с ёмкостью аккумулятора 4000 мАч работает на урезанной мобильной платформе Android Go.

Точная дата выхода смартфона Nokia 2.1V пока неизвестна, однако специалисты уверяют, что на рынке устройство появится уже в ближайшее время благодаря такому выгодному сотрудничеству.