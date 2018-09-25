В Instagram назначили нового гендиректора

Основатели Instagram сообщили о назначении Адама Моссери гендиректором сервиса. Разработчик является приближенным Марка Цукерберга, что поможет избежать идеологических разногласий с главой Facebook.

Ранее Адам Моссери занимал должность вице-президента сервиса, однако свой путь он начинал как дизайнер. Новость о назначении рассказали создатели Instagram Кевин Систром и Майк Кригер. В конце сентября основатели ресурса сообщили о своем уходе.

В новые обязанности Адама Моссери входит управление бизнес-вопросами компании и подбор команды для работы над сервисом. Систром и Кригер уверены, что Моссери станет хорошим начальником и будет верен принципам приложения.

В своём комментарии основатели Instagram отметили, что рады передать управление сервисом такому талантливому человеку, поскольку у него имеется большой опыт дизайнерского дела и разработки удобных технологий.