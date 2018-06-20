Высокие технологии для крупного бизнеса в Калининграде

Не секрет, что инновации и продукты из области высоких технологий уже давно стали объектом пристального внимания крупных передовых компаний. Влиятельные игроки рынка приходят к осознанию необходимости цифровизации бизнес-процессов – отчасти потому что только так можно сохранить конкурентоспособность среди «коллег по цеху», отчасти потому что это самый логичный и перспективный способ оптимизации бизнеса.

О формировании подвижной модели управления изменениями в цифровой сфере говорил и вице-премьер Максим Акимов на Петербургском Международном Экономическом форуме в этом году: «Эта проблема трансгранична, глобальна и сравнима по масштабам с промышленной революцией. Новые изменения таят в себе опасности цифрового неравенства, киберугрозы, опасности цифрового разрыва, утраты цифровой идентичности, но вместе с тем – и колоссальные возможности. Они могут резко поменять центр создания, стоимость и эффективность отдельных отраслей экономики, резко изменят и уже меняют бизнес-модели, линейку глобальных лидеров».

Тренд цифровизации влечет за собой востребованность специалистов в IT-сфере. Если раньше «помощники» в автоматизации процессов локализовались в основном в столице, то сейчас такие компании приходят и в регионы. Так, в Калининграде появилась компания «Инносети». Среди ее проектов – блокчейн-платформы, разработка инфраструктурных сетевых решений для крупного бизнеса, а также разработка собственного программного обеспечения для онлайн-финансирования цепочки поставок торговых и производственных компаний.

- Калининград – перспективный регион, и именно тут мы видим потенциал для создания прорывных технологических проектов. Их IT-составляющая пойдет на пользу и для местного бизнеса, и для совместных проектов с региональными властями. Высоконагруженные системы способны справляться с большими объемами задач почти в любых сферах, и везде помогают сократить издержки и оптимизировать бизнес-процессы. Кроме того, мы делаем ставку на жителей региона и «выращиваем» здесь уникальных специалистов. К примеру, первые пришедшие в нашу компанию калининградцы не только успели освоить блокчейн-технологии, но уже обучают «новеньких» коллег, - рассказал генеральный директор «Инносети» Павел Зелюкин.

По итогам прошлого года Калининградская область имела не лучшие показатели по уровню развития инноваций - среди других регионов России она заняла лишь 40-е место (данные совместного рейтинга Ассоциации инновационных регионов России и Министерства экономического развития). Эксперты надеются, что рейтинг этого года, в виду прихода новых IT-игроков, будет уже другим.







